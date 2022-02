Corrèze : la crise sanitaire a poussé l'entreprise Silent Space à s'adapter

L'horizon s'éclaircit à nouveau des nouvelles de l’entreprise corrézienne Silent Space, basée à Brive. Cette filiale du groupe Orféa est spécialisée dans l’acoustique des open space, ces vastes bureaux partagés, mais avec la crise sanitaire elle a du se réorienter un peu. "Forcément, les open space se sont vidés et il a fallu se réinventer en quelque sorte" explique David Magnien, le directeur de Silent Space. L'entreprise a ainsi développé des solutions pour réduire le bruit dans les cantines scolaires.

Intitialement Silent Space s'adresse aux entreprises pour leur proposer de mesurer les niveaux sonores et de masquer les bruits quand ils sont trop forts, mais pour les cantines, la démarche est un peu différente. Avec des centaines d'enfants qui chahutent ou qui crient, en même temps qu'il mangent, "c'est un vrai défi" reconnait David Magnien. D'autant que souvent les cantines sont des espaces qui ne sont "pas forcément très bien traités de manière acoustique." Silent Space s'attache donc à réguler les comportements, en faisant d'abord en sorte que les enfants prennent conscience du niveau sonore.

Des couleurs qui varient pour alerter sur l'intensité sonore

"On va venir indiquer ,par un système de couleurs qui change en continu, les niveaux sonores de manière à pouvoir sensibiliser les enfants et aider les animateurs à faire de la pédagogie." En parallèle, l'entreprise se charge de leur expliquer les impacts du bruit sur la santé et la raison de cette démarche. Elle collecte aussi des données pour mesurer l'impact réel, avant l'utilisation de ces indicateurs de couleur et après. "On a des premiers retours positifs et on poursuit avec des nouvelles demandes qui arrivent chaque mois" se réjouit David Magnien.

Le fait de revenir au bureau est un vrai challenge.

Les entreprises commencent aussi à revenir vers Silent Space pour les open space. "2020 a été très compliqué. En 2021, c'est quand même bien reparti" indique le directeur de l'entreprise. "On voit qu'il y a des nouveaux espaces qui se mettent en place. Même si les entreprises veulent moins d'espace, elles veulent aussi faire revenir les employés sur leur lieu de travail" et la notion de bruit est un facteur important pour qu'ils se sentent bien. "Le fait de revenir au bureau, c'est un vrai challenge" estime David Magnien, qui surfe sur le retour de cette demande et se dit plutôt serein pour l'avenir.