Corrèze : la maison d'édition de jeux de société "Robin Red Games", à Allassac, se joue de la crise sanitaire

Pascal Boucher est le gérant de la maison d'édition "Robin Red Games", à Allassac, en Corrèze. Implanté dans la commune, il exerce ce métier d'éditeur de jeux depuis une petite dizaine d'années. A son actif, une vingtaine de jeux de société. Dans son atelier, il fabrique tout de A à Z, de la conception en passant par le développement, les illustrations, l'assemblage et le conditionnement jusqu'à la commercialisation sur son site internet (robinredgames.com).

dernièrement j'ai eu une grosse commande de 12 000 jeux de la part d'une orthophoniste au Qatar!

Avec le retour en grâce des jeux de société, Pascal Boucher a pu maintenir à flots sa petite entreprise :_"pendant le confinement j'ai eu davantage de commandes sur mon site internet mais pas plus que ça car ce qui a la côte aujourd'hui ce sont les puzzles et moi je n'en fabrique pas mais dernièrement j'ai eu une grosse commande de 12 000 jeux de la part d'une orthophoniste au Qatar! Ce qui à mon échelle était relativement important,"_confie l'éditeur de jeux corrézien.

Il faut savoir que tous les ans, en France, et avec des fortunes diverses, un millier de jeux de sociétés débarquent sur le marché.

A noter également qu'il faut environ un an pour penser, réaliser et commercialiser un jeu de société.