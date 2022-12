Corrèze : la mobilisation s'enracine contre l'extension d'une scierie à Egletons

C'est une route semée d'embûches qui se dresse face au projet d'extension de l'usine à bois Farges à Egletons. Ses responsables ambitionnent d'en faire la plus grande scierie industrielle de France, mais certains riverains, militants écologistes et élus ne l'entendent pas de cette oreille. 200 personnes ont ainsi manifesté à Egletons ce jeudi après-midi à l'appel de l'association ASSOCITRA, créée spécialement contre ce projet. Les opposants dénoncent son impact sur l'environnement.

ⓘ Publicité

Un modèle dépassé et des nuisances selon les opposants

Parmi les plus remontés, Christophe ne mâche pas ses mots : "Ils sont en train de favoriser une grosse scierie et on n'en a rien à foutre de cette grosse scierie. C'est fini, c'est du passé !" Etienne surenchérit : "On est encore dans l'agrandissement perpétuel d'une industrie, alors qu'on se rend compte que c'est un modèle qui n'est pas viable." Les riverains comme Frédérique Vergne, la présidente d'ASSOCITRA, disent subir déjà des nuisances sonores et une pollution de l'eau autour de la scierie. "Qu'est-ce que ça va être après l'agrandissement ?" interroge-t-elle.

Au sein de la manifestation, personne ne croit au discours écologiste rassurant porté par la scierie pour défendre son projet. Au contraire, certains habitants du plateau de Millevache, comme Corinne, estiment que l'entreprise va prélever beaucoup trop de bois. "Nos forêts, on les voit abattues hectare après hectare, on n'en peut plus." C'est aussi le message martelé par Catherine Couturier, la députée LFI de la Creuse, qui travaille justement sur l'avenir des forêts à l'Assemblée Nationale. Elle pointe les conséquences de l'exploitation à outrance. "Tous les scientifiques nous disent qu'au regard du réchauffement climatique, il nous faut revoir nos modes de gestion et d'exploitation et maintenir de l'agriculture. C'est indispensable pour lutter contre les feux de forêts."

Une pétition signée par 35.000 opposants

A l'issue de la manifestation, l'association ASSOCITRA a remis à la mairie d'Egletons une pétition qui a recueilli 35.000 signatures contre le projet. La députée NUPES de la Haute-Vienne Manon Meunier et les élus écologiste de la région nouvelle Aquitaine ont également fait savoir qu'ils étaient opposés à l'extension de la scierie Farges, tout comme Mathilde Panot, la présidente du groupe La France Insoumise, à l'Assemblée Nationale.

Des risques d'expropriation

Parmi les sources de préoccupation autour de ce projet, il y a aussi les conséquences pour une riveraine de 84 ans, qui risque d'être expropriée de sa maison. La scierie se défend de vouloir l'expulser et propose de lui racheter sa maison, en lui laissant l'usufruit jusqu'à sa mort, mais elle n'y croit pas et refuse de partir. Et même si c'était le cas, elle ne s'imagine pas vivre au milieu d'un incessant balai de camions. C'est aussi pour la soutenir que certains ont manifesté ce jeudi.