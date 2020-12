Corrèze : le potentiel repreneur de BorgWarner à Eyrein retire son offre

Nouveau coup de massue pour les salariés de BorgWarner à Eyrein. Le groupe Punch Motive, qui avait fait en novembre une offre de reprise très ambitieuse, renonce finalement à reprendre le site corrézien. Au plus grand désespoir des salariés et de l'intersyndicale.

C'est un nouveau coup de massue pour les salariés de BorgWarner à Eyrein, en Corrèze. Le groupe belge Punch Motive, qui avait fait en novembre une offre de reprise très ambitieuse, via sa filiale Punch Powerglide, renonce finalement à reprendre le site corrézien. La nouvelle est arrivée aux représentants de l'intersyndicale ce vendredi soir. "Tout le monde y croyait, que ce soit l'Etat, que ce soit au niveau local ou que ce soit au sein de l'entreprise" regrette Alexandre Brigoulet, délégué CGT de BorgWarner, extrêmement déçu par ce nouveau rebondissement.

A LIRE AUSSI : BorgWarner : une offre de reprise en discussion, 250 à 300 salariés de l'usine corrézienne seraient conservés

L'offre de Punch devait être transmise officiellement en ce début du mois de décembre. Sur les 368 salariés de BorgWarner, 250 à 300 devaient conservés. "Le 16 novembre, le Directeur Europe de Punch était descendu sur le site pour nous dire qu'ils étaient très intéressé et que 90% du business était fait, avec toutefois une réserve sur la décision du client de Punch. Et il semblerait que ce soit le client final de Punch qui aurait fait capoté le projet avec un business plan qui ne tenait pas la route, mais j'en saurai plus la semaine prochaine" a précisé Alexandre Brigoulet à France Bleu Limousin.

Pas de plan B

"C'est un deuxième coup de massue, après l'annonce le 25 juin de la fermture du site d'ici 2022" a encore indiqué Alexandre Brigoulet, "très amer et très en colère". Interrogé sur l'éventuel espoir d'une autre offre de reprise, le représentant CGT estime que l'idée "d'un plan B avec une hypothèse moindre que Punch (était) un mauvais plan et qu'il faut maintenant arrêter de faire rêver les gens, il faut se rendre à l'évidence, c'est terminé, c'est un PSE maintenant".

Il faut maintenant arrêter de faire rêver les gens

La discussion du PSE, qui n'avait d'ailleurs pas été abandonnée, reprendra ce lundi et va s'étendre jusqu'au 22 janvier. La CGT annonce d'ores-et-déjà une grève "très cadrée" dès lundi sur le site corrézien.