Corrèze : les banques prêtes à s'engager, l'espoir renaît pour l'entreprise Jean Mazière en redressement judiciaire

Brive-la-Gaillarde, France

L'espoir renaît, ce vendredi, dans la tête des vingt salariés des salaisons Jean Mazière à Allassac, en Corrèze. Placée en redressement judiciaire pour six mois depuis le 26 février dernier, l'entreprise vient de se voir accorder un nouveau sursis d'une semaine par le tribunal de commerce de Brive, ce vendredi. L'entreprise elle-même avait demandé ce rendez-vous intermédiaire alors qu'elle est dans la tourmente depuis la découverte de listeria dans un de ses produits en fin d'année dernière.

Un élément décisif vient de faire pencher la balance alors que l'entreprise doit trouver 100.000€ pour pourvoir reprendre la production, et aussi débloquer une autre de 160.000€ de la région Nouvelle Aquitaine. En plus des 10.000€ qu'une cagnotte en ligne a permis de récolter, trois banques se disent désormais prêtent à accorder 30.000€ chacune pour combler la somme manquante. Ces trois banquent sont d'accord pour s'engager à une condition : que Jean Mazière trouve des organismes à même de se porter garants de ces trois prêts bancaires. D'où la décision du tribunal de commerce de Brive : il accorde un délai d'une semaine à l'entreprise, jusqu'au 29 mars, pour trouver ces garants. Sans quoi la liquidation judiciaire pourrait être prononcée la semaine prochaine, et les vingt salariés se retrouver sur le carreau.