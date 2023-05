Corrèze : les gîtes ont fait le plein durant les ponts de mai

Anne et Paul Barraquier proposent au Lonzac un gîte pour quatre personnes et trois chambres d'hôtes

Le lieu s'appelle "Chez la Jeanne" du nom de l'ancienne propriétaire de la maison. Paul et Anne Barraquier proposent là un gîte tout confort ainsi que 3 chambres d'hôtes. C'est au Lonzac au cœur du hameau de Fargeas. L'un des nombreux gîtes de la Corrèze qui en ce mois de mai aux quatre ponts idéalement positionnés ont fait le plein.

Plus que l'année dernière

Ce sont ces ponts qui ont d'ailleurs été le plus demandé par les touristes souligne Anne Barraquier. "J'ai eu beaucoup d'appels où j'ai été obligée de refuser parce que le gîte était déjà occupé". De fait les quatre week-ends affichaient complet et le reste du mois était très bien rempli aussi. Une affluence qu'Anne Barraquier estime plus grande encore que l'année précédente. C'est une tendance qu'elle constate de plus en plus : "Il y a de plus en plus de monde en Corrèze en général".

Du vert

Les touristes sont majoritairement français. Et ils ne viennent pas forcément de loin. C'est peut-être l'effet de la sécheresse se dit Anne Barraquier qui pousse les gens à rechercher la fraîcheur et la nature préservée. "Le mot vert on l'entend assez souvent" indique-t-elle. Les visiteurs sont même étonnés de voir combien le département est encore boisé. Mais les touristes louent aussi la qualité de l'accueil et l'authenticité. Ainsi que les prix restés très abordables, des gites eux-mêmes autant que des restaurants et des commerces.

Le bel avenir du tourisme corrézien

La Corrèze est donc idéale pour venir se dépayser le temps d'un long week-end comme l'ont fait Ghislaine et son mari de la région parisienne. "C'est histoire de décompresser, d'être ailleurs, d'avoir moins de monde, de bruit". Le département a donc tous les atouts pour séduire de plus en plus une clientèle en recherche de tranquillité. La suite de la saison va le confirmer. Le gîte de Paul et Anne Barraquier est quasiment totalement réservé jusqu'au 15 octobre.