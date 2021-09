Corrèze : les offres d'emplois en hausse mais les candidats manquent

On se souvient des difficultés importantes que l'entreprise usséloise Constellium avait eues pour recruter une vingtaine de personnes en 2017. Ce sont elles qu'avait évoquées Émmanuel Macron avec son fameux "foutre le bordel" lors de sa visite en Corrèze. La situation n'a pas changé. Elle n'a fait même qu'empirer. D'autant plus que les offres d'emplois dans le département, comme ailleurs, ont bondi avec la reprise économique.

Deux candidatures pour trente postes

Ces difficultés de recrutement les restaurants les connaissent mieux que quiconque. Pas un patron du secteur ne peut se prévaloir de trouver des personnels en un clin d’œil. Nicolas Boichot, le gérant de la brasserie des Remparts à Pompadour, a encore un poste de serveur à trouver. Un métier "victime d'une mauvaise image selon lui". Mais même avec des aménagements des postes qu'il a mis en oeuvre il n'a pas de candidatures. À Objat, Ponthier est encore plus en galère. Le fabricant de purée de fruits a trente postes à pourvoir. Il vient d'envoyer 960 SMS à des demandeurs d'emplois. "On n'a eu que 2 candidatures" regrette le directeur Marc Clément. L'entreprise est donc contrainte d'adapter sa production alors que son secteur d'activité est en pleine effervescence.

On cherche des gens qui ont envie de travailler" Daniel Fisher, président de la CPME Corrèze

Peu de secteurs sont épargnés. Même les établissements scolaires ne parviennent plus à recruter normalement leurs assistants d'éducation. Au lycée Caraminot d'Égletons par exemple il en manque encore deux. "On a quelques entretiens mais des gens qui n'ont pas le profil" souligne le proviseur Gilles Tissandier. Qui précise que les difficultés de recrutement ont vraiment augmenté cette année. La faute au coût du travail et aux aides aux chômeurs martèle Daniel Fisher, le président de la CPME Corrèze. "C'est pas parce qu'on va donner une prime à l'embauche. Aujourd'hui on s'en fout. Nous on cherche des gens qui ont envie de travailler et aujourd'hui ils n'ont aucun intérêt à venir". Un comble que cette situation ! Si tous les postes à pourvoir en Corrèze l'étaient, le taux de chômage serait proche du plein emploi.