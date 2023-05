Corrèze : Pompadour veut sauver ses chevaux grâce à l'ouverture d'un casino

Arnac-Pompadour pourrait bientôt accueillir un casino. C'est ce que prévoit notamment une proposition de loi d'élus corréziens, votée en première lecture au Sénat ce mardi 16 mai, et qui permettrait ainsi l'ouverture d'établissements de jeux dans les communes ayant une activité équestre historique. L'autre commune concernée par le texte de loi est Saumur, en Maine-et-Loire.

Rendre le territoire attractif

Il faut maintenant que les députés de l'Assemblée nationale l'approuvent à leur tour. C'est ce qu'espère le maire d'Arnac-Pompadour, Alain Tisseuil, qui porte ce projet depuis six ans, depuis le début de son premier mandat. "C'est une attractivité pour un territoire avec une offre touristique supplémentaire. Les gens vont s'amuser à jouer aux machines à sous, il y aura un restaurant dans le casino..." énumère le maire, présent au Sénat lors du vote.

"Comment voulez-vous que j'aille au casino ?"

Les commerçants soutiennent justement l'action du maire, comme Philippe, propriétaire de la brasserie, de l'hôtel, du glacier du bourg. "Après avoir joué au casino, ils viendront chez nous" espère le commerçant.

Au terrain de pétanque de la commune, le projet séduit moins certains habitants. "Moi, je suis contre. J'ai une petite retraite de 700 euros. Quand j'ai tout payé, le 10 de chaque mois, je suis à découvert. Comment voulez-vous que j'aille au casino ?" se désole Badère, sur son siège de camping.

Un casino pour financer les chevaux

L'objectif d'ouvrir un casino à Pompadour, c'est aussi et surtout pour bénéficier des recettes fiscales et donc financer les activités équestres de Pompadour. "Quelles que soient les collectivités, elles ne veulent pas nous aider au fonctionnement du haras de Pompadour. Mais elles sont prêtes à nous aider sur l'investissement, et donc le seul moyen, à part un mécène, c'est d'avoir une sorte d'impôt local via le casino. Cette taxe communale irait pratiquement à 100% des activités équestres de Pompadour" explique Alain Tisseuil.

Le maire de Pompadour s'inquiète : sans l'adoption de ce projet de loi, le haras de Pompadour pourrait bien mettre la clef sous la porte dans les prochaines années.