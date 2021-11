Corrèze : Uber Eats arrive à Tulle

Après Brive, Uber Eats continue son implantation dans des villes de plus en plus petites. "L'idée est de proposer le service à un maximum de personnes dans le Limousin", explique Pierre Estagnasié, porte parole d'Uber Eats. Sur Tulle, pour ce démarrage, dix restaurants sont disponibles. "On cherchera à enrichir cette sélections dans les prochaines semaines", rajoute Pierre Estagnasié, "mais ça nous permet de lancer l'application dans la ville de Tulle".

En parallèle, il faudra rester attentif au nombre de livreurs, "il faut respecter un équilibre entre le nombre de commandes et le nombre de livreurs pour que l'activité soit intéressante, pour que le livreur puisse livrer la nourriture dans les meilleures conditions au client" complète encore Pierre Estagnasié.

L'application est lancée depuis quelques jours, le 18 novembre, et "les premiers retours sont plutôt positifs. Il y a un premier engouement autour du lancement à Tulle. On cherchera évidemment à renforcer notre présence dans les prochaines semaines, mais on n'a pas de délai a priori". Il faut dire que l'application, lancée avant le Covid, a pris de l'ampleur avec la crise sanitaire et le confinement.

Pour l'heure, Uber Eats est présent à Limoges, Brive et désormais Tulle, "on cherchera dans les prochaines années, donc à partir de 2022, à étendre le service à éventuellement d'autres villes de la région", conclut Pierre Estagnasié refusant d'en dire plus.