Corrèze : une librairie itinérante pour aller au plus près des lecteurs

Depuis mi-décembre, une librairie itinérante sillonne le pays d'Uzerche grâce à un camion spécialement aménagé dans lequel les clients trouvent des livres pour tous les goûts. L'initiative a été lancée par les deux gérantes de La Petite Marchande d'Histoires, une librairie installée depuis 11 ans à Uzerche. C'est l'aboutissement d'un vieux projet, qui s'est à nouveau imposé comme une évidence lors du premier confinement explique Nathalie Vitté, l'une des associées.

Au départ, le projet était bel et bien de lancer d'emblée une librairie itinérante, mais ça n'a pas aboutit pour de raisons financières et matérielles et les deux associées ont donc commencé par s'installer dans une petite boutique. "Mais l'idée est restée dans un coin de la tête pendant toutes ces années" raconte Nathalie Vitté. La crise sanitaire en 2020 sera finalement l'élément déclencheur. "Les restrictions ont renforcé l'idée d'aller vers les gens. J'ai passé beaucoup de temps au téléphone pendant le confinement pour continuer à créer ce lien, puisque ça fait aussi partie de notre travail et notre éthique. Du coup, on s'est dit : il faut se lancer, c'est maintenant." Il a fallu un peu plus d'un an pour développer le concept et finaliser le projet, avec la conviction qu'il y avait un réel besoin.

Il n'y a pas de librairies indépendantes à moins de 25 kilomètres à la ronde, donc un vrai besoin de ramener le livre dans les petites communes autour.

La librairie itinérante sillonne toutes les bourgades de la la communauté de communes du Pays d'Uzerche. Elle s'installe sur les marchés, comme à Meilhards, Perpezac-le-Noir ou Vigeois ou sur les places de villages, quand il n'y a pas de marchés. Les gérantes de La Petite Marchande d'Histoires se sont toutefois fixé une limite à ne pas franchir. "L'idée, c'est de venir compléter et non pas de concurrencer ce qui existe déjà. Donc dans les communes où il y a déjà un point presse, un point livres, on n'y va pas" précise Nathalie Vitté.

Les affaires décollent bien

Les clients sont au rendez vous. Dès le mois de décembre les résultats étaient très bons "et ça continue" assure la libraire qui se savait attendue. La Petite Marchande d'Histoires a en effet beaucoup communiqué avant le lancement de ce nouveau service, notamment dans le cadre d'un financement participatif. La tournée de la librairie itinérante s'est déjà étoffée et les clients appellent à l'avance pour passer les commandes. "Ils viennent les récupérer ensuite sur le marché et ils sont ravis de nous trouver sur place, près de chez eux."

Un plaisir partagé par les deux associées et par la salariée recrutée spécialement pour les aider à finaliser le projet et assurer cette activité complémentaire. La jeune femme est pour l'instant employée à mi-temps, mais l'objectif est de passer son contrat à temps plein au printemps, pour pouvoir encore élargir la tournée.