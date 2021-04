Corrèze : une vidéo décalée et pleine d'humour pour faire la promotion touristique du département

La vidéo de la nouvelle campagne touristique de la Corrèze commence à faire son petit effet sur les réseaux sociaux. Et c'était le but. "La Corrèze gardons la secrète" dit-elle. Et pour garder un secret il ne faut tout simplement pas le dire. Le mot Corrèze n'est jamais cité.

C'est une campagne touristique gonflée que vient de lancer le Comité départemental du tourisme de la Corrèze. Sur une courte vidéo celle-ci vante les beautés et les curiosités du département mais en censurant systématiquement les noms des lieux où cela se trouve. Un hennissement empêche ainsi d'entendre que nous sommes au haras de Pompadour ou les cloches sonnent pile au moment où l'on va apprendre que c'est à Aubazine que Coco Chanel a imaginé son fameux logo aux deux C entrecroisés.

La Corrèze biffée

"Dans l'équipe quand on a travaillé dessus au départ c'était un peu partagé" reconnaît Marie Saule la directrice du CDT Corrèze. Car cette campagne touristique a de quoi étonner. Outre les noms des lieux qui ne sont jamais cités, et qui sont raturés au marqueur sur la vidéo, les images, toutes d'archives, ne sont pas vraiment les plus radieuses, rayonnantes, comme en montrent en général ces genres de campagne. "On a voulu que ce soit un peu une vidéo à la Brut (le média 100 % en ligne sur les réseaux sociaux, NDLR) explique Marie Saule. Le beau, le majestueux, les belles images c'est ce qu'on voit dans toutes les campagnes touristiques. Pour exister on a voulu se démarquer".

Des espaces préservés

Plus encore la campagne s'écarte un peu des sentiers battus. C'est ainsi qu'elle met en avant les accordéons Maugein à Tulle, les troubadours du Château de Ventadour, précurseurs du rap, ou encore les chevaux présidentiels qui sont logés au haras de Pompadour. "L'idée était aussi de dire que chez nous en fait, si vous venez, vous découvrirez encore des espaces préservés, loin des foules. Ce qui correspond aussi à ce que les gens recherchent" souligne la directrice. Le CDT va encore poursuivre sa communication dans cette veine durant l'été en proposant un jeu concours aux touristes sur le même principe que la vidéo.