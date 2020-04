Corse : 30 300 personnes vivent le confinement dans des logements suroccupés

Contrairement aux idées reçues sur la ruralité de notre territoire, en Corse on vit plus souvent en appartement qu’en maison individuelle. (157 000 maisons individuelles, 165 500 appartements)

5800 personnes vivent en communauté dans l’île. En communauté, c'est-à-dire dans les EHPAD, mais également les bases militaires ou les communautés religieuses

6,1% des ménages dans des logements suroccupés

Il y a une réelle problématique de suroccupation des logements. « Comme on vit plus souvent en appartement, on vit plus dans des logements suroccupés, explique Antoni Bretel de l’Insee de Corse. Cela représente 6,1% des ménages, soit un peu plus de 30 000 personnes. »

Ces logements suroccupés se trouvent essentiellement dans les agglomérations de Bastia et Ajaccio, mais également les zones touristiques comme l’extrême sud et la Balagne.

Ce taux de 6,1% est supérieur à la moyenne nationale, qui affiche un taux de suroccupation de 5%

Fort taux de pauvreté des personnes âgées isolées

Cette enquête de l’Insee relève aussi une autre problématique, celle de la pauvreté de personnes isolées.

Chez les personnes isolées de 75 ans et plus, une personne sur quatre est en situation de pauvreté - Insee Corse

Chez les plus de 75 ans, une personne sur quatre vit dans une situation de pauvreté. C’est plus du double de la moyenne nationale qui est de moins de 12%. « Ces personnes sont souvent des femmes, et le taux d’activité des femmes en Corse il y a quelques dizaines d’années était très inférieur au taux d’activité nationale. Ce qui fait qu’aujourd’hui une femme seule, veuve, vit avec une pension de réversion et la place souvent dans une situation de pauvreté monétaire », explique Antonin Bretel.