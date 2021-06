Corse Composites Aéronautiques toujours à l'arrêt, un dialogue social difficile

Ce lundi 7 juin, la direction attendait du STC qu'il mette un coup d'arrêt à son blocage et qu'il revienne aux débrayages d'une heure, comme cela était le cas au début du conflit. C'est tout le contraire qui s'est produit, avec un piquet de grève devant l'usine et une production entièrement stoppée. Le STC revendique 65 grévistes en tout. "Plus aucune pièce ne sort de l'usine" assure le délégué STC Jacques Sereni.

Pour autant "75 % des salariés sont à l'intérieur", assure de son côté Jessica Ignacio. La directrice de la transformation et des ressources humaines parle d'une "situation de crise mortifère" pour le secteur et d'une transformation nécessaire à l'entreprise. La direction tient en fait à conserver l'accord d'entreprise élaboré dans le cadre des négociations annuelles et signé par la CFE-CGC, l'autre syndicat de "CCA".

Le STC lui soulève, par exemple, le fait que désormais les salariés travaillent une heure et demi de plus par jour et les deux ne sont pas d'accord sur la compensation horaire à donner. Pas d'accord non-plus sur les questions de rémunération, car le syndicat demande toujours une augmentation générale des personnels de 35 € et la prime Macron.

En réponse la direction demande aux grévistes de "prendre de la hauteur" quant à leurs revendications, soulignant le contexte économique et les impératifs nouveaux engendrés par la crise de la COVID-19. Une nouvelle réunion est prévue ce mercredi.