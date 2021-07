Corse : en Balagne les hôteliers manquent de touristes et mettent en cause la desserte aérienne de Calvi

Alors que la saison touristique se lance pleinement en Corse, des microrégions accusent du retard par rapport à d'autres. C'est le cas de la Balagne. Là-bas certains hôtels enregistrent 25% à 30% de réservations en moins au mois de juillet par rapport à la même période en 2019. « Ce qui nous paraît être une difficulté, c’est la fréquentation de l’aéroport de Calvi » explique Jean-Pierre Pinelli, le gérant de l’hôtel 5 étoiles « La Villa » à Calvi.

« Ce n’est pas un problème nouveau. Je n’irai pas jusqu’à dire que l’aéroport de Calvi est délaissé, mais il y a des lacunes, puisqu’il y a déjà des retards sur les travaux. Ensuite, si vous observez durant un weekend, lorsqu’il y a x avions à Calvi, il y en a le double à Figari. À ce moment-là, c’est évident que notre taux de réservation est légèrement, voire nettement inférieur à celui du Sud à certaines périodes. »

Ce qui est pointé du doigt par les professionnels du tourisme, c’est le manque de desserte de l’aéroport de Calvi-Sainte Catherine par les compagnies low-cost.

Selon Jean-Baptiste Ceccaldi, gérant de l’hôtel 5 étoiles « La Signoria » et président de l’office de tourisme intercommunal Calvi-Balagne, cette donnée à une explication. « Il y a une question d’approche de l’aéroport par les avions qui pose quelques difficultés, mais il existe des solutions, et il est temps qu’elles soient mises en œuvre ». Régulièrement, des avions qui doivent atterrir à Calvi sont déroutés vers Bastia en raison de ces problèmes d’approche, ce qui n’inciterait pas les compagnies low-cost à s’engager vers l’aéroport balanin. Jean-Baptiste Ceccaldi plaide lui pour une prise en charge financière de ces aléas liés le plus souvent à la météo. « Cela permettrait de gommer ces surcoûts. C’est ce que fait déjà un peu la chambre de commerce et d’industrie en collaboration avec l’office des transports, mais les professionnels souhaitent que cela soit réalisé de manière beaucoup plus importante. »

Ces deux hôteliers balanins pointent une disparité de traitement avec un autre aéroport insulaire du même calibre, celui de Figari. «On note qu’il y a deux fois plus trafic vers Figari que vers Calvi » insiste Jean-Baptiste Ceccaldi, « une différence qui se fait uniquement sur les compagnies et les vols low-cost. »

Plus de places vers Calvi cette année selon la CCI

Du côté de la chambre de commerce et d’industrie de Corse, en charge de la programmation aérienne, on se défend de délaisser l’aéroport de Calvi-Sainte Catherine. « Nous avons renforcé l’offre low-cost avec trois compagnies présentes cette année » argumente Pierre Orsini, vice-président de la CCI de Corse. « Il y a Transavia avec trois nouvelles destinations qui sont Brest Montpellier et Nantes, Easy Jet qui a doublé son offre par rapport à 2020 vers Roissy et Lyon, ainsi que Volotea qui fait son retour avec la ligne vers Nantes deux à trois fois par semaine. Nous pouvons donc dire qu’il y a un renforcement du trafic vers la Balagne, avec 84 000 places supplémentaires par rapport à l’année dernière. »