Corse : forte baisse du chômage au quatrième trimestre 2020

Au quatrième trimestre 2020, la Corse enregistre une baisse significative des demandeurs d'emploi : - 17,1% ( -3 230 ) pour ceux qui n'ont aucune activité et -15% (-3 650) pour ceux qui ont une activité partielle. Au final, une baisse sur l'année, plus importante qu'au niveau national.

Les chiffres du chômage dans l'Île sont moins mauvais qu'on ne le redoutait. Selon la dernière livraison de la DIRECCTE de Corse, ils sont même bons. Au quatrième trimestre 2020, le nombre de demandeurs d'emploi sans activité (catégorie A) s'établit à 15 650, soit une baisse de 17,1% sur le trimestre (- 3 230) et de 3,9 % sur un an. Sur le plan national, baisse également au quatrième trimestre, mais importante (2,7%), et hausse sur l'année de 8,1%.

Même tendance concernant les autres catégories (A, B et C) : la Compte compte 20 640 chômeurs au quatrième trimestre. Soit une baisse de 15 %, et de 2,3% sur un an. En France métropolitaine, ce nombre baisse de 1,3 % ce trimestre, et augmente de 4,8% sur un an.