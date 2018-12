Corse : Gilles Simeoni veut regagner la confiance des Gilets jaunes

Quelques heures avant l'intervention d'Emmanuel Macron, le président de l'Exécutif de Corse a pris note des doléances d'une délégation de Gilets jaunes. Une rencontre en visioconférence entre Ajaccio et Bastia au terme de laquelle les GJ se sont dit rassurés, dans l'attente de "mesures concrètes".

Corse, France

"Nous avons perdu confiance", c'est ce que cette délégation de Gilets jaunes est venue dire à Gilles Simeoni. Une rencontre qui a eu lieu par visioconférence ; le président de l'Exécutif à Ajaccio, la délégation dans les locaux bastiais de la Collectivité de Corse. Des Gilets jaunes qui ont renouvelé leurs revendications concernant le prix du carburant ou encore le logement.

J'ai perdu confiance en lui, nous avons perdu confiance en lui

"Des prix plus élevés de 10 à 20 % que sur le continent, on ne comprend pas pourquoi, dénonce Angélique Biaggi. Gilles Simeoni va poser la question à la conférence sociale (1ère réunion le 18 décembre, ndlr). J'ai perdu confiance en lui, nous avons perdu confiance en lui, poursuit, la gorge serrée, cette Gilet jaune de la première heure. Sur tous les ronds-points, la majorité des gens qui se plaignent ont perdu confiance en nos élus territoriaux. Il (Gilles Simeoni) se propose de travailler et de nous informer afin de regagner cette confiance".