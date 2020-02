Corse GSM : 80 emplois menacés

Corse GSM ne devrait plus distribuer les offres SFR à partir de l'année prochaine. L'annonce a été faite ce lundi à l'occasion d'un comité d'entreprise à Biguglia devant des salariés inquiets et très préoccupés par leur avenir. Selon Corse GSM « les nouvelles conditions contractuelles souhaitées par l'opérateur ne permettent pas d'amortir les investissements ». Louis Antonini, le président de Corse GSM : « SFR a décidé de résilier l’ensemble de nos contrats qui nous liaient depuis 25 ans pour l’ensemble de nos 13 boutiques et 80 salariés. A la fin de l’année on n’aura plus la possibilité de distribuer les contrats SFR.Quid de la société Corse CGSM qui pèse 14 millions d’euros ? Quid des 80 salariés qui travaillent pour cette société ? Je n’ai pas voulu accepter les nouvelles conditions de SFR, on avait des contrats qui allaient jusqu’à 7 ans, aujourd’hui on a des contrats qui font 3 ans + 1 ans et _on ne peut pas amortir le réaménagement des magasins qui coute minimum 150 000 euros sur 3 ans_, c’est pas possible… »

Selon Corse GSM les nouvelles conditions contractuelles souhaitées par l'opérateur ne permettent pas d'amortir les investissements - DR/

Louis Antonini, le président de Corse GSM Copier

Du coté de SFR, on explique que « Corse GSM ne présentait plus les garanties nécessaires en ce qui concerne les ambitions de l'opérateur ». SFR affirme avoir trouvé une nouvelle entreprise Corse pour assurer la distribution de ses offres avec l’ouverture de cinq boutiques l'an prochain. Isabelle Simon, délégué régionale SFR pour la méditerranée : « Nous avons essayé de trouver un terrain d’entente mais malheureusement il y avait de trop nombreux points de désaccord profond et depuis déjà quelques temps et nous n’y sommes pas parvenus. Il est pour nous _essentiel d’assurer notre présence sur l’île. SFR a décidé de nouer un nouvel accord de partenariat en Corse, plus ambitieux et avec une entreprise Corse de nouveau. Ce partenaire ouvrira dès le début 2021 des magasins dans l’île…il va s’appuyer sur les différents bassins d’emplois de l’île et procéder à de nombreux recrutements_… »

SFR affirme avoir trouvé une nouvelle entreprise Corse pour assurer la distribution de ses offres - DR/

Isabelle Simon, délégué régionale SFR pour la méditerranée Copier

Conséquences sociales en Corse

Concernant les conséquences sociales, pour Corse GSM il y a un risque de voir 80 salariés au chômage. Inquiétude partagée par Gilles Simeoni dans un courrier adressé au dirigeant de SFR. Selon l'opérateur de téléphonie, « les partenaires sont responsables de leur politique de ressources humaines et le nouveau va s'appuyer sur de nombreux recrutements ».

Des actions en justice sont prévues de la part de Corse GSM à l'encontre de SFR.