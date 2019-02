Corse : incertitudes sur l’avenir des paillotes ?

Ils sont commerçants depuis des années et exercent leur activité sur le bord de mer. Mais voilà, les règles ont changé. L’occupation du domaine public est plus sévère. Et ces mêmes commerçants sont inquiets.

Corse, France

La saison estivale arrive à grand pas. Mais alors que tout un chacun devrait s’affairer à préparer sa structure pour recevoir les premiers vacanciers, l’heure est plutôt à l’inquiétude. Les professionnels du tourisme qui travaillent sur le bord de mer sont dans l’attente d’une autorisation d’occupation temporaire. Désormais, plus rien n’est possible sans cet accord. « Mais le temps presse, et tout s’est fait sans la moindre concertation » indiquent ces mêmes professionnels qui se sont regroupés en collectif. Ils redoutent d’avoir à surmonter de nombreuses difficultés qui ne seraient pas sans conséquences pour le millier d’emplois que représentent leurs activités. Ce collectif de professionnels aurait aimé être reçu en préfecture. « On voudrait en discuter, en débattre pour travailler en toute quiétude, avec une charte bien établie » indique Christophe Filippi, membre du collectif et exploitant à Palombaggia.