Corse : l’avènement de la CCI unique

Jean Dominici, 65 ans, a été élu président de la chambre de Commerce et d'industrie de Corse ce lundi. Il prend ainsi la tête d'une nouvelle entité, issue de la fusion entre les deux chambres d'Ajaccio et Bastia et de la chambre régionale.

Unifiées, les chambres de commerce et d'industrie de Corse ont élu ce lundi leur président, Jean Dominici, 65 ans, il était le seul candidat. Il prend la tête de la chambre de Commerce et d'industrie de Corse, une nouvelle entité à 750 salariés et 250 millions d’euros de budget dont le siège sera à Bastia. Une structure qui s'arroge pour mission de créer de la croissance, faire progresser l'offre touristique et surtout conserver la main sur la gestion des infrastructures de transports.

Unifiées, les chambres de commerce et d'industrie de Corse ont élu ce lundi leur président © Radio France - Olivier Castel

Objectifs et développement

Jean Dominici et Jean-Christophe Angelini plaident pour ce changement de tutelle © Radio France - Olivier Castel

Élu à l'unanimité, Jean Dominici aura fort à faire pour cette première année à la tête de la nouvelle CCIC. Il devra d'abord s'assurer de la reconduction des concessions sur les 7 ports et les 4 aéroports, propriétés de la Collectivité de Corse, celles-ci arrivent à terme fin 2020 pour la plupart. Elles représentaient 85 % de l'activité des ex-chambres départementales et régionales, et environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Jean Dominici dit vouloir « préserver ces marchés des appétits extérieurs. »

La volonté des élus de la chambre de commerce, c'est aussi de faire passer cette CCI Corse sous tutelle de la Collectivité de Corse. Un audit économique doit être réalisé dans les semaines à venir. Jean-Christophe Angelini, président de l'Agence de développement économique de la Corse, plaide pour.

Une tutelle qui ne coûterait pas plus cher au contribuable, assure le conseiller exécutif, et pour laquelle la préfète de Corse serait également d'accord. Concernant les difficultés financières présumées de la chambre de Corse-du-Sud, Jean Dominici, assure que les finances sont saines.