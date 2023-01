Corse : l’avenir incertain pour les marins de la Méridionale ?

Coup de tabac sur la Méridionale ! La compagnie maritime s’apprête à réaliser une traversée délicate. C’est ce que redoutent notamment les marins STC de l’entreprise au regard des derniers évènements. Un nouveau directeur général a pris place à la barre. Guillaume de Feydeau, ancien dirigeant de la SNCM, succède ainsi à Benoit Dehaye, débarqué récemment.

« Evidemment que nous avons des craintes » précise Marc-Aurèle Orsini. Le porte-parole des marins STC de la Méridionale dit « regretter le choix du groupe STEF avec la nomination de Monsieur de Feydeau. On met à la tête d’une compagnie maritime, délégataire du service public de la Corse, une personne qui n’a pas les codes. J’en veux pour preuve » poursuit Marc-Aurèle Orsini « le passage de Guillaume de Feydeau à la SNCM qui s’est traduit par un échec ».

Les marins craignent également des suppressions de postes en raison la non rentabilité de certaines lignes comme la liaison Barcelone – Tanger. « La rentabilité n’est pas au rendez-vous. Il y aura certainement des répercussions sur cette ligne-là. On attend d’en savoir plus » conclut le délégué syndical des marins STC.

Réponses à toutes ces interrogations, ce vendredi.