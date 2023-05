Corse : l’enthousiasme d’un jeune éleveur caprin

A l'heure où être agriculteur est de plus en plus compliqué, certains ont fait le pari, dès leur plus jeune âge, de perpétuer l'héritage familial.

ⓘ Publicité

C'est le cas de Joseph. Il a 22 ans et est berger caprin à Pianellu. Après la mort de ses parents, il a décidé de continuer à s'occuper du troupeau de 150 chèvres de race Corse.

Le troupeau de Joseph est constitué de 150 chèvres © Radio France - Caroline Saglione

Au-delà de l'héritage, c'est aussi une passion qu’il satisfait. Joseph a commencé avec son père à l'âge de 8 ans. Puis il a continué à parfaire ses connaissances au lycée agricole de Borgo. Le métier est difficile mais il ne manque pas d’enthousiasme.

loading

Dans le cadre de ses actions, la fondation Umani poursuit sa volonté d'accompagner les bergers. Elle a ainsi mis une cagnotte en ligne pour aider Joseph à construire une nouvelle bergerie, puis par la suite une fromagerie pour transformer le lait de ses chèvres.