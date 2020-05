Tourisme : la Corse n'aurait-elle plus la cote ?

Toujours pas de frémissement pour l'heure au niveau des réservations, les professionnels du tourisme redoutent un cataclysme. Conséquence de la crise sanitaire, Il n'y a quasiment pas eu d'avant-saison (près de 800 millions d'euros déjà perdus depuis mars selon l'Agence du tourisme de la Corse), et l'été ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. Selon une enquête menée par la plateforme de recrutement par intérim QAPA, enquête réalisée du 20 au 25 mai auprès de 4,5 millions de personnes, la Corse n'arrive, avec 4 %, qu'en huitième position des destinations choisies par les Français qui ont décidé de rester en France durant ces vacances. Loin derrière la Bretagne (22%), l'Occitanie (16 %), l'Auvergne-Rhône-Alpes (12%) et la région PACA (11%). "Trop d'incertitudes autour de la destination corse demeurent", explique Stéphanie Delestre, la président de QAPA : les transports bien sûr et leur coût alors que le pouvoir d'achat de beaucoup a souffert de la crise, mais aussi, dit-elle, la peur d'être testé positif avant de partir et l'obligation de tout annuler au dernier moment, sans garantie de remboursement.

Sophie Delestre, présidente de QAPA Copier

Stéphanie Delestre qui ajoute que Qapa, la plateforme de recrutement par interim qu'elle dirige, ne reçoit pour l'heure quasiment pas de demande d'embauche venant de la Corse. Les professionnels du tourisme sont visiblement inquiets... et toujours dans l'expectative.