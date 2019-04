Corse : la colère des douaniers

Ajaccio, France

L’action est matinale ! Les douaniers se sont installés à la sortie du port d’Ajaccio au petit matin. Pas de contrôles ce jour. Non ! Ce jeudi est jour de protestation. Ils sont une vingtaine, drapés de gilets oranges, à filtrer la sortie du port. L’opération escargot est lancée. Elle s’accompagne d’une distribution de tracts aux usagers. Dans ce document, les douaniers dénoncent leurs conditions de travail et la politique de casse sociale et de réduction des effectifs de leur direction générale. Ainsi, ils indiquent qu’en 15 ans, les douaniers de Corse sont passés de 171 agents à 116 aujourd’hui.