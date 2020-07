Corse : la fête à bonne distance

Les gendarmes d'Ajaccio, Porto-Vecchio et Bonifacio effectuent des vérifications dans les avant-boîtes et les bars de nuit, à titre préventif, pour veiller au respect des gestes barrière.

Suite aux premiers contrôles de gendarmerie pour veiller au respect des gestes barrière dans les établissements de nuit de Corse-du-Sud, quatre d’entre eux font l'objet d'une instruction et un risque la fermeture.

Le Covid19 ne dort pas la nuit

Les établissements de nuit appliquent-ils les gestes barrière anti- COVID 19? C'est ce que tentent de vérifier régulièrement les forces de l'ordre, comme ce samedi, à Purtichju, sur la rive sud du golfe d'Ajaccio. Les gendarmes du peloton de surveillance de la compagnie d'Ajaccio ont contrôlé ces bars et avant-boîtes à titre préventif mais en rappelant que des sanctions sont prévues si les manquements aux règles perdurent.

A Marina Viva, Jacques-Jean Papini a fait des investissements pour que l'hygiène soit irréprochable chez lui : « On a fait appel à professionnels qui nous ont équipé en savon et gel hydroalcoolique, pour tout ce qui est désinfection c’est une entreprise de nettoyage qui fait ça. Nous on ne fait que nettoyer les tables avec les produits spéciaux qu’ils nous ont vendus et ce qu’ils nous disent de faire…On a tellement perdu durant les trois mois de fermeture qu’on ne compte plus… »

Du dialogue et du rappel à l'ordre

Des opérations de ce type ont aussi eu lieu à Porto-Vecchio, Bonifacio et dans tout le département, annonce le préfet de Corse. Celui-ci a pris part à ces contrôles, à Purtichju, dans ce secteur très prisé des fêtards du samedi soir. Franck Robine semble chercher un équilibre, et parle de "pédagogie ferme" : « C’est une mobilisation départementale, l’idée c’est vraiment de mobiliser tous les professionnels, on est dans la pédagogie mais ferme. Il y a 4 établissements qui n’ont pas respecté les mesures et l’un d’entre eux va probablement être fermé. »

Franck Robine Copier

En cas de non-respect des gestes barrière, avertissements, amendes, et fermetures sont au menu.