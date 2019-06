Corse : la Méridionale relance la bataille navale

Corse, France

La grève illimitée à compter du 21 juin prochain a été votée ce mercredi par les marins de la Méridionale. Ils reprochent à la direction de s'être enfermée dans une stratégie qui a conduit la compagnie à être écartée de la délégation de service public pour les 15 prochains mois. Ils demandent l'arrêt de la procédure d'appel d'offres lancée par la collectivité de Corse, et la préparation d'une réponse commune entre leur compagnie et Corsica Linea avec un partenariat entre les deux sur les ports principaux pour les prochaines DSP.

Les marins demandent également le maintien des salaires et des emplois et n’épargnent pas non plus le conseil exécutif de Corse dans ce conflit. Cyril Venouil, le délégué STC des Marins de la Méridionale.