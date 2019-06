Corse : le débarquement des paillotiers

Corse, France

C’est une action symbolique qu’ont menée les paillotiers de l'extrême sud ce mercredi. Ces professionnels du littoral dénoncent le nombre de constructions sur le domaine public maritime, une dizaine d'entre eux s'est rendue dans une petite crique sur la commune de Pietrosella devant une construction privée située au bord de l'eau. Selon eux, les constructions sont nombreuses sur le domaine public maritime alors qu’eux réclament des AOT pour exercer leur profession six mois seulement dans l'année et sur 10% de la surface des plages. Il y a une volonté, disent-ils, de tuer notre profession au profit de grands groupes. Ils vont attaquer en justice les PV qui leur ont été infligés. Pour César Filippi, leur porte-parole, l’État ne fait pas son travail de contrôle correctement.

Ces professionnels du littoral dénoncent le nombre de construction sur le domaine public maritime © Radio France - Thibault Quilichini

Une justice à deux vitesses

La question des paillotes s’est également invitée ce mercredi après-midi à l'Assemblée Nationale. Le député « Pè a Corsica » de la seconde circonscription de Corse-du-Sud a interpellé le gouvernement à propos des autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime qui ne cessent de cristalliser les tensions depuis des semaines. Paul-André Colombani jugent les régularisations entreprises par l’État "arbitraires". Il en appelle au dialogue.

Retrouvez ma question à la ministre @j_gourault au sujet de la situation préoccupante des paillotes en #Corse : une nouvelle méthode associant la @Prefet2A, le président de @IsulaCorsica@Gilles_Simeoni et les acteurs locaux est nécessaire en vue d'un apaisement @DirectAN (1/2) pic.twitter.com/ED2l3onqNj — Paul-André Colombani (@pacolombani) June 5, 2019

Une demande adressée directement à Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales. Cette dernière a rappelé que l’État ne faisait qu'appliquer le PADDUC, élaboré et voté par la collectivité de Corse. Elle s'est expliquée sur les renouvellements d'AOT et en appelle elle aussi au dialogue.