Corse : le gouvernement maintient toutes les restrictions

Restaurants, cafés, lieux de culture et stations de ski, « tout ce qui est fermé le restera » a indiqué ce jeudi le Premier ministre. Face à la recrudescence de l’épidémie de Covid-19 et la menace des variantes venues de l’étranger, en ce début d’année Jean Castex maintient toutes les restrictions.

« Tout ce qui est fermé le restera » et pour les restaurants rien ne changera avant au moins "la mi-février". Sans surprise l’’annonce a été faite ce jeudi par Jean Castex. La situation sanitaire ne permet pas la réouverture des restaurants qui sont fermés depuis plusieurs semaines déjà. Le Premier ministre n'a fait que confirmer les rumeurs qui couraient depuis quelques jours. Les restaurateurs, eux, espéraient quand même une date précise et aujourd'hui l'inquiétude grandit de plus en plus.

Antoine Orizoli, gérant d'un établissement et membre du collectif de défense des bars et des restaurants de Corse Copier

Les gérants de bars et restaurants insulaires vont prochainement se rencontrer et proposer un protocole pour rouvrir le plus tôt possible en fonction de la situation sanitaire. Ils plaident pour la mise en place d'une dérogation comme sur l'île de la Réunion afin de ne pas rater le début de saison.

Coup de bambou pour la culture

Si la nouvelle était attendue pour la restauration en revanche dans le milieu culturel c’est un nouveau coup dur. "Les musées, les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle, les équipements sportifs ou de loisirs y compris les stations de ski ne connaîtront dans les semaines qui viennent, aucun assouplissement" a précisé Jean Castex.

Les acteurs culturels insulaires réunis ce jeudi à Ajaccio demandent des mesures spécifiques pour la Corse © Radio France - Thibault Quilichini

Les acteurs culturels se sont réunis ce jeudi après-midi devant la préfecture à Ajaccio. Ils demandent également des mesures spécifiques et des dérogations pour pouvoir ouvrir des salles de spectacle dans l'île. Cela serait possible en Corse grâce à une situation sanitaire plus favorable qu'ailleurs selon eux. Une demande écrite va être transmise au préfet de Corse. Ce rassemblement du monde culturel est le troisième en quelques semaines.

Reportage à Ajaccio Copier

Jean-Michel Ropers, comédien et metteur en scène, est l'invité de la rédaction ce vendredi.

Inquiet d'une situation sanitaire "plus fragile", menacée par le variant britannique plus contagieux notamment, Jean Castex a maintenu toutes les restrictions sanitaires en vigueur et compte également étendre le couvre-feu à 18H00 à dix nouveaux départements.