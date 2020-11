Corse : Le monde du jouet a le blues.

Fermé pour cause de confinement ! Cette affichette pourrait se retrouver sur bon nombre de commerces qui ont été contraints de baisser le rideau ces derniers jours en raison de la crise sanitaire qui persiste. Une situation bien difficile à vivre et à accepter pour une majorité de commerçants inquiets pour leur avenir.

Avec les fêtes de Noël qui approchent, la fin d’année est de loin le moment phare en termes de chiffre. Mais là, les tiroirs caisses sont vides. David Catala fabrique des jouets en bois. Installé à Barrettali, dans le Cap-Corse, son activité est aujourd’hui à l’arrêt. « Personne ne vient nous voir. Rencontrer le public pose de gros problèmes. On peut envisager de se rapprocher de groupes sur les réseaux sociaux. Car monter sa propre plateforme pour faire du e-commerce est voué à l’échec. Se faire connaitre dans un laps de temps restreint c’est mission impossible. Depuis le début du mois d’octobre on ne voit personne. Pour moi, la période de Noël c’est 100% de pertes » précise encore ce fabriquant désespéré.

Trouver des compromis pour sauver ce qui peut l’être

Dans les grands magasins spécialisés, la situation n’est pas plus réjouissante. Jean Louis Moncelli est le directeur général de l’une de ses enseignes sur la région bastiaise. Dans ce contexte très particulier, il considère que « des solutions existent ». Selon lui, « _on peut augmenter l’amplitude horaire des magasins et baisser la jauge d’acceptation des clients dans le commerce. _Il faut trouver un compromis entre les contraintes sanitaires et économiques pour franchir ce cap sans y laisser trop de plumes. »

Le soutien de l’association des maires de Haute-Corse

Les difficultés rencontrées par les commerçants ne laissent personne indifférent. Leur situation préoccupante a été évoquée par l’association des maires de Haute-Corse à l’occasion d’un rendez-vous en préfecture. L’association a défendu, à cette occasion, l’idée d’une réouverture de ces commerces avec des conditions sanitaires bien précises.