Le dossier de grande surface à Lucciana sera présenté mardi 24 juilet devant la Commission Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC(. En mai dernier, un collectif de citoyens avait été créé pour dire « non » à ce projet de création d’un vaste complexe commercial à la sortie sud de la commune. Ce collectif s’est de nouveau réuni ces dernières heures. Il a notamment présenté un rapport que ses membres se sont-je cite- procurés "de manière fortuite". Il s'agit d'un rapport réalisé par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) qui émet un avis négatif quant au projet. Il y est indiqué que celui-ci est déposé pour 43 415 m² dont 27 000 m² de surface commerciale et qu’il est à ce titre soumis à enquête publique et étude d'impact. Selon l’argumentaire des services de l’Etat, le projet est, en outre, situé sur une surface agricole classée en Espace Stratégique Agricole (ESA) au titre du PADDUC, et fait l'objet d'une déclaration agricole. Il est par ailleurs jugé totalement incompatible avec le dispositif "Action Coeur de Ville" auquel Bastia vient de souscrire. « U cullettivu per a maestria di u nostru sviluppu » attend de la CDAC (composée de représentants de la Ville de Bastia, de la Collectivité de Corse, de la Ville de Lucciana ou encore de la Communauté de Communes Marana-Golo) un refus unanime d'autorisation commerciale du projet et appelle à un grand rassemblement populaire devant la Préfecture de Haute-Corse, mardi 24 juillet à 9h30.

#Lucciana projet Kallisté : Une aberration économique qui menace les centres-villes et des commerçants déjà en difficulté.

Au niveau technique ce dossier doit être rejeté sans examen car la complétude n'y est pas.

l'Etat ne peut l'ignorer pour les raisons suivantes ⤵️ pic.twitter.com/lWUf0dWKq2 — Paul-Félix Benedetti (@PF_Benedetti) July 18, 2018

Le maire de Bastia votera contre

Le maire de Bastia se prononce contre le projet de grande surface à la sortie sud de Lucciana. Pierre Savelli siège en effet à la CDAC (commission départementale de l'aménagement commercial) qui doit se réunit demain avec à l'ordre du jour ce projet, porté par la société Fanti Promotions, projet de 43.000 m² dont 27.000 de surfaces commerciales. Le maire de Bastia explque que le projet ne lui semble pas s'inscrire dans les valeurs qu'il prône.