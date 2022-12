Corse : le panier moyen du consommateur en forte augmentation

L'étude porte sur 37 produits de base, des marques nationales, distributeurs ou encore premiers prix, sans oublier le bio. Tous subissent des hausses, la Corse étant l'une des régions ou le caddie est le plus cher de France.

103,84 €, C'EST DONC LE COÛT DU PANIER DES CORSES, ALORS QUE LA MOYENNE NATIONALE EST DE 99,93€

103,84 €, c'est donc le coût du panier des Corses, alors que la moyenne nationale est de 99,93€, avec une inflation équivalente de l'ordre de14%. Pourtant ce n'est pas en Corse que faire ses courses revient le plus cher.. Il faut en effet débourser environ 108 euros en région PACA et dans les Alpes Maritime, et jusqu'à 120 euros en région parisienne.

LA FARINE, + 41% EN UN AN ; LE PAPIER TOILETTE + 25% ET LE STEAK HACHÉ +24,63%

Sur le podium des produits qui ont le plus augmenté dans l'île : on retrouve la farine, + 41% en un an ; le papier toilette + 25% et le steak haché +24,63%... Margarine, huile, moutarde connaissent également des hausses de 20 à 30%

Et tous les types de produits sont concernés par l'inflation : + 14,88% pour les premiers prix ; + 12,13% pour les marques distributeurs ; + 8,36% pour les marques nationales, + 7,99% pour le bio.