Corse : le plan "Tourisme" du gouvernement sauvera-t-il la saison estivale ?

Ce plan de soutien "exceptionnel" était très attendu par les professionnels du tourisme, un secteur touché de plein fouet par la crise liée au coronavirus. Sauver le tourisme est "une priorité", a déclaré Edouard Philippe. En Corse, il représente près de 30 % du PIB (contre 7 % au plan national), de deux à trois milliards injectés chaque année dans l'économie insulaire, dont près de 700 millions, selon Gilles Simeoni, sont déjà perdus.

Les Français pourront partir en vacances en France aux mois de juillet et août

Un plan de relance de plus de trois milliards de financements sous forme de prêts et d'investissements en fonds propre, des prêts garantis par l'Etat, des exonérations de charges, un fonds de solidarité, la possibilité de recourir au chômage partiel jusqu'à la fin septembre... Au total, l'ensemble des mesures représentent "18 milliards d'euros d'engagements". "Les Français pourront partir en vacances en France aux mois de juillet et août", a annoncé le Premier ministre, sous réserve bien sûr de l'évolution de l'épidémie.

En Corse, ces annonces sont les bienvenues mais ne dissipent pas tous les doutes. Le pessimisme est de mise. "Cela ne règle pas tous les problèmes, estime Fadoura Maarifa, directrice de l'Ibis Style d'Ajaccio. D'abord parce que nous n'avons pas d'informations sur les transports aériens et maritimes à destination de la Corse. Ensuite les aides sont prolongées jusqu'en septembre, mais après...". Elle craint pour l'avenir de son établissement inauguré en septembre dernier.

L'hôtellerie souffrait déjà, mais avec le Covid, c'est le coup de grâce

Même pessimisme, même crainte du côté de Bruno Arantès, responsable de l'hôtel Kallisté sur le cours Napoléon. Il déplore lui aussi l'absence de visibilité, et évoque déjà les conséquences catastrophiques de cette crise. "'L'hôtellerie souffrait déjà, mais avec le Covid, c'est le coup de grâce. Au niveau de l'emploi, au niveau de l'économie insulaire dans son ensemble. C'est l'effet domino."

Edouard Philippe a également annoncé ce jeudi que les cafés et restaurants en zone verte pourraient rouvrir le 2 juin. La décision définitive sera prise le 25 mai.