CORSE : Les automobilistes en route vers Total ?

« Total-France appliquera à la Corse la mesure prise pour redonner du pouvoir d’achat aux automobilistes, la liste des stations sera publiée ce week-end pour une application lundi 14 février ». Le message du pétrolier est clair :

Bonne St-Valentin, messieurs Esso, Vito, BP !

La remise consentie par le Groupe Total-France se fera à la caisse, lors du paiement d’un plein. 3 € de remise pour 30 litres de carburant, 5 € pour 50 litres, etc …. En revanche, sur le totem des stations, le prix des différents carburants ne devrait pas afficher la remise que le distributeur va consentir à la caisse. Malgré cela, pour les autres distributeurs de carburant, le coup est rude.

« On est KO technique. Comment voulez vous que l’on empêche notre clientèle de filer chez Total qui va vous faire une remise de 10 centimes par litres ? C’est impossible » tempête ce distributeur de carburant bien installé dans l’île. « Et ce n’est pas Total Corse qui fait le geste commercial, c’est Total France et ses 16 milliards de bénéfices ! Pour eux, 10 centimes de remise le litre sur 3 mois, c’est peanuts ! »

En Corse, 39 stations sont affiliées au groupe Total. 63 sont siglées Vito. Vito qui représente 45 % de part de marché dans la distribution de carburant dans l’île et dont la maison-mère, le groupe Rubis est actionnaire majoritaire des 2 dépôts pétroliers de Lucciana et du Vazzio-Ajaccio.

Malgré sa double casquette (propriétaire de dépôts et distributeur de carburants), Rubis-Vito se demande comment contrer le geste commercial de Total.

S’aligner voudrait dire que le groupe Rubis-Vito a les moyens de faire baisser le prix des carburants dans une île ou l’essence est (bien) plus chère que sur le continent malgré une fiscalité plus avantageuse. Ne rien faire, c’est laisser partir sa clientèle pour les 3 prochains mois, au minimum ...

Idem pour Esso et BP victimes, eux aussi, des bénéfices records du groupe Total.

Et les automobilistes dans tout cela ? Ils vont profiter de cette guerre commerciale, prévue pour durer 3 mois …