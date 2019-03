Corse : les coûts de transport et de stockage expliqueraient la vie chère

Les rapports commandés par l'Exécutif de Corse pour comprendre les mécanismes de formation des prix du carburant et des produits de consommation sont disponibles. Ils mettent en avant le coût des transports et du stockage pour expliquer le différentiel de prix entre la Corse et le continent.

Corse, France

8,7% de plus sur les produits alimentaires, 2,9 centimes de plus sur le litre de sans plomb, 1,5 centimes de plus sur le gasoil ! Ces quelques données évoquées de longue date pour illustrer le différentiel de prix entre la Corse et le continent se retrouvent désormais dans les rapports commandés par l’Exécutif de Corse. Les conclusions ne révèlent aucune surprise. Ici, tout est plus cher qu’ailleurs. Principal facteur avancé : l'insularité et les coûts qui en découlent.