Corse : les employés des TPE appelés à élire leurs représentants syndicaux

Si vous êtes employé dans une très petite entreprise de moins de 11 salariés (TPE), vous devriez ouvrir votre boîte aux lettres. Vous avez probablement reçu un courrier pour voter pour vos représentants syndicaux du 22 mars au 4 avril prochain.

« Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 27 janvier »

Ce mercredi le STC a tenu une conférence de presse à Ajaccio pour appeler les employés des TPE à se rendre aux urnes. En France, 1 million d'employés sont concernés par cette élection. Ils sont un peu plus 30 000 en Corse. Si vous l’êtes, les inscriptions sur les listes électorales sont ouvertes jusqu'au 27 janvier prochain.

Ghjuvan Santu Poli, secrétaire du STC Copier

Ghjuvan Santu Poli, secrétaire du STC : « On sait que les gens ont la tête ailleurs avec la Covid, mais ces élections sont très importantes. C’est pour ça que nous appelons les gens à prendre conscience que le courrier est très important, il y a les codes. S’ils ne les reçoivent pas on regardera avec eux s’ils sont bien inscrits. Ces élections vont déterminer _les prud’hommes, les CPRI, les conseillers du salarié_…les premiers courriers sont partis le 28 décembre, on aura la liste définitive des inscrits fin février. »

Contexte de crise

Lors du précédent suffrage en 2016, les votants n'étaient pas nombreux à aller aux urnes avec seulement 11% de participation sur l'île. Cette année, dans le contexte de crise économique actuel, Ghjuvan Santu Poli insiste sur l'importance d'aller voter : « Il va y avoir une casse très importante, on le sait déjà, les entreprises sont dans la difficulté mais les salariés aussi, le chômage partiel ne va pas durer éternellement. Il va falloir qu’ils prennent conscience que même si c’est difficile de faire les démarches il va falloir qu’ils votent pour plus tard être défendus. En Corse cela concerner entre 30 000 et 35 000 salariés…le contexte va faire que beaucoup d’entreprises vont peut-être fermer la porte et des salariés auront besoin de gens pour pouvoir les défendre. »