Corse : la flambée des prix des matériaux de construction déstabilise le secteur du bâtiment

Depuis plus d'un an, les prix des matériaux de construction flambent et atteignent des records. En Corse, les entreprises tentent de faire face, alors que dans le même temps la demande est forte.

Plus 73,7 % pour l'acier, plus 69 % pour le PVC, plus 33 % pour le cuivre. Depuis un an, les prix des matériaux de construction flambent partout en France et en Corse. Les délais d'approvisionnement s'allongent quand ce n'est pas tout simplement la rupture de stock. La situation est due à un marché déstabilisé au niveau mondial avec la forte reprise économique de la Chine et des Etats-Unis. Mais ces hausses mettent à mal les entreprises de construction chez nous qui se retrouvent obligées de s'organiser.

"Sur l'aluminium, on va avoir une troisième hausse successive au mois de mars. Sur le verre, notre fournisseur nous annonce plus 10 %. Le bois c'est encore plus compliqué car en plus de la hausse des prix, nous avons des problèmes d'approvisionnement", explique Nicolas Lisabeaut, cofondateur de la société "Mira" basée à Porticcio, spécialisée dans les menuiseries bois et aluminium.

Eviter les chantiers à perte

Face à ces fluctuations, lui et ses associés sont obligés de s'adapter. "Sur les devis, on met désormais un temps de validé court car on ne sait pas où l'on va. On s'est engagé par exemple sur certains marchés où aujourd'hui les facturations ne sont plus à jour, où _les marges ne sont plus là_", explique-t-il. Autre solution, il commence à remplacer certaines essences de bois venues de l'étranger par des bois corses, plus facile à se procurer en ce moment.

La situation est paradoxale et frustrante puisque, dans le même temps, la demande est là. "Après des années de crise dans le bâtiment, on profite de l'effet Covid puisque tout le monde veut réaménager sa maison. Sauf qu'on se retrouve confronté à ces hausses de prix et ces pénuries", ajoute Nicolas Lisabeaut.

Reportage avec la société "Mirà" spécialisée sur les menuiseries bois et aluminium Copier

Une situation partie pour durer

Au niveau de l'ensemble des professionnels du secteur, la crainte est qu'à terme certaines entreprises se retrouvent déstabilisées. En plus des hausses de prix, de nombreux chantiers prennent du retard à cause des pénuries. "Les entreprises du BTP risquent donc une double perte : celle liée à la hausse des matériaux et équipements mis en œuvre et celle causée par une livraison en retard" rappelle la Fédération du BTP de Corse du Sud. Surtout que la situation risque de durer. Aucune stabilisation des prix n'est prévue avant la fin du premier semestre 2022.