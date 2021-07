Corse, les mariages contraints par le passe sanitaire

Déjà fragilisé par une année et demie de crise, le secteur de l’évènementiel doit faire face désormais à de nouvelles restrictions. Dès le premier août le passe sanitaire sera obligatoire pour accéder notamment aux fêtes de mariage. Un référent sera d'ailleurs désigné afin de contrôler si tous les invités sont bien en règle. Une mesure qui forcément, remet en question de nombreuses fêtes prévues en août et septembre.

« Tout a été reporté à 2022, même 2023 »

À Borgo, la salle des fêtes de la commune est très souvent louée pour célébrer des mariages. Ceux prévus pour la deuxième partie d'été ont tous été annulés comme l'explique la maire de la commune Anne-Marie Natali : « J’ai pris les devants, j’ai senti venir l’affaire, j’avais trois mariages ils les ont annulés ! »

Et du côté des organisateurs de mariage le coup est dur à encaisser après une année et demie très compliquée avec déjà de nombreux reports enregistrés. Les futurs mariés ne pensent plus à 2021 comme l'explique Marjorie Charles, organisatrice de mariages : « Tout a été reporté à 2022, on m’appelle même pour 2023…Je pense qu’ils sont plus maintenant dans la sécurité, prévoir pour cette année ce n’est pas possible, on ne sait plus. » La cause pour elle, c'est évidemment le passe sanitaire et les contraintes qu'il engendre : « J’ai beaucoup de clients qui ne sont pas forcément pour forcer les invités à se faire vacciner. Tout le monde n’a pas envie de faire un test PCR non plus, le plus souvent ils préfèrent annuler. »

Passe sanitaire pour les mariages, mais aussi pour les concerts. Il sera obligatoire par exemple ce jeudi soir à Ajaccio où se produira l'artiste Soprano. Plusieurs milliers de personnes y sont attendus.