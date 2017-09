Corse : les prix des carburants repartent à la hausse

Les prix des carburants repartent à la hausse en Corse. Après trois mois de baisse consécutive, les carburants enregistrent une nouvelle poussée tarifaire qui s’établit à plus de 6% en un an pour le SP95 et plus de 8% pour le gazole.

Rien ne dure jamais. Le dicton se vérifie dans tous les cas de figure, y compris à la pompe. Si tout un chacun a pu vérifier ces derniers mois des baisses de tarifs dans les différentes stations-services de l’île, baisses qui se sont vérifiées trois mois consécutivement, avant la période estivale, la donne a changé avec l’arrivée de l’été. Coïncidence ? L’observatoire de l’Agence de développement économique de la Corse le confirme dans les conclusions de sa dernière publication. Corsica Statistica constate ainsi une hausse des prix moyens du sans plomb 95 et du gazole entre juillet et août 2017. La hausse s’établit à 0,9% en ce qui concerne le sans plomb 95. Elle s’affiche à 1,3% pour le gazole.

Légère réductions des écarts avec le continent

La comparaison avec les tarifs pratiqués sur le continent fait valoir un léger recul des écarts au mois d’août 2017. Un recul de l’ordre de 3 ,2% pour le sans plomb 95 et de 5,4% pour le gazole. Néanmoins, pour ces deux carburants, le différentiel de prix entre la Corse et le continent demeure important, puisque de plus de 10 centimes par litre.