Corse : Les professionnels du tourisme en désaccord avec l'ATC

La stratégie touristique présentée en fin de semaine dernière par la présidente de l'Agence du Tourisme de la Corse n'a pas convaincu les professionnels qui sont montés, sans perdre de temps, au créneau pour critiquer une stratégie qui ne convient pas. Des professionnels qui n'y vont d'ailleurs pas avec le dos de la cuillère, faisant valoir de la part des décideurs une méconnaissance du terrain.

ⓘ Publicité

L'ATC, pour rappel, a donc fait le choix de ne plus faire de publicité pour la destination Corse pour la période estivale . La sur-fréquentation en est l'une des raisons. Une vraie problématique. Mais lorsque les décisions tombent, les avis divergent.

Ainsi, réunis en collectif, les professionnels de l'hébergement ont manifesté leur désaccord avec la politique mise en œuvre. "Nous aurions avant tout aimé être concertés en amont afin de donner notre avis" indique Karina Goffi , la présidente de l'UMIH Corse. "C'est mal connaitre le tourisme" precise-t-elle encore, rajoutant que " la saison s'annonce mauvaise, voire même très mauvaise. On est à -30%, -40% et même -50% selon les secteurs, les types d'établissements et selon les micro-régions. Donc on ne peut pas dire que l'on arrête de faire de la communication sur juillet- août. Je veux bien que l'on étale la saison. Mais il faudra voir qui souhaite rester ouvert à l'année. Et cela se travaille en amont, avec l'ensemble des partenaires, y compris les transporteurs. "