Corse : les stations-service font le plein après les nouvelles ristournes

Les automobilistes soufflent un peu. Entre la remise de l'Etat de 28,5 cts et la ristourne de 20 cts du groupe Total, les prix à la pompe baissent enfin. Une moyenne de 1,52 euro pour le sans-plomb et de 1,72 pour le gazole. Les stations, les moins chères, ont été prises d'assaut.

Il faut remonter à plusieurs mois pour retrouver des prix aussi bas. 1,52 euro affiché en moyenne pour le sans plomb, 20 cts de plus pour le diesel. "J'ai du mal à y croire, je suis surprise, je vais faire le plein", lâche dans un grand sourire cette cliente d'une station-service du sud de Bastia, une station qui de bon matin connaît une belle affluence. Dans la file aux pompes, certains ont attendu ce 1er septembre pour remplir leur réservoir.

Les stations Total, qui ajoutent une remise supplémentaire à la ristourne de l'Etat, affichent les prix les plus bas © Maxppp - Maxppp

Toutes les stations cependant n'affichent pas le même prix, il y a jusqu'à 30 cts d'écart. Première cause, la remise supplémentaire accordée par Total, mais aussi en raison du prix du carburant, sans prime, livré la semaine dernière, explique ce pompiste bastiais : "C'est plus d'une semaine que le consommateur, et c'est normal, attend cette remise. Donc nos stocks n'ont pas été écoulés. Le gros problème est de savoir ce qu'on fait de ces stocks restants ? Doit-on pour s'aligner les vendre à perte ?".

Une trentaine sont en danger, ça va être dramatique pour les stations indépendantes qui n'ont pas de soutien

Si certains distributeurs ont les moyens de s'aligner, et répercuter immédiatement la remise, l'inquiétude gagnent les petites stations, selon Serge Antoniotti du syndicat des pompiste de Haute-Corse : "Une trentaine sont en danger, ça va être dramatique pour les indépendantes qui n'ont pas de soutien". Le syndicat des pompistes dénonce une concurence deloyale.