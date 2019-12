Corse : les syndicats ne battent pas en retraite

Corse, France

Le Premier ministre, a présenté ce mercredi les propositions détaillées de son gouvernement pour réformer le système des retraites en France. Édouard Philippe acte d'abord la fin progressive des 42 régimes différents remplacés par un régime universel à points. Des mesures qui font réagir en Corse aussi.

Question de sémantique

L'âge légal de la retraite ne change pas, il reste à 62 ans, en revanche, Édouard Philippe indique que "sans les y forcer, nous devons inciter les Français à travailler plus par un système de bonus-malus. Nous espérons atteindre l'âge d'équilibre de 64 ans," ajoute le Premier ministre, "d'ici 2027". Inacceptable pour Patrice Bossart de la CGT : « En réalité si vous voulez partir à taux plein ce sera 64 ans, encore une fois c’est une opération de sémantique que mène le gouvernement pour essayer de jeter le trouble ! »

Édouard Philippe qui assure enfin, dans son nouveau système, une retraite minimale de 1.000 € nets pour une carrière complète au SMIC.

Beaucoup d’inquiétudes

Les premières générations concernées par cette réforme ont été "décalées". Concrètement, si vous êtes né avant 1975, la réforme ne vous concerne pas. Si vous êtes nés après, vous basculerez dans le régime à points... dès 2025. Avec deux exceptions toutefois : certains régimes spéciaux où seuls les agents nés à partir de 1985 basculeront dans le système à points. Et puis les plus jeunes, les salariés qui auront 18 ans en 2022 rentreront, eux, directement, dans ce système universel à points.

Pour le STC, ces annonces n'ont fait que renforcer la détermination des opposants à la réforme. Jean Brignole : « Beaucoup d’inquiétudes et beaucoup d’amertume y compris chez ceux qui n’étaient pas dans l’action. Les affirmations faites sèment le trouble, on différencie les gens, mais on règle le curseur sur 64 ans, pour avoir une retraite décente il faudra travailler encore plus longtemps. »

Prochaine journée d'action, journée test pour le gouvernement, mardi prochain, le 17 décembre.