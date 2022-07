Corse Matin, l’inquiétude des personnels demeure

Le rachat de Corse Matin se fait toujours attendre. Et cela inquiète grandement les salariés.

Soutenus par le syndicat Force Ouvrière, ils ont tenu, lundi 11 juillet, à Poretta, devant l'imprimerie du journal, une conférence de presse.

La bataille économique entre Maxime Saada et Xavier Niel se poursuit.

Rodolphe Saadé de CMA-CGM, grand groupe de transports, a déposé une offre. Xavier Niel, patron de Free, en a déposé une autre.

Mais cela fait huit mois que cela dure. Le repreneur potentiel et magna des télécommunications en France joue de son statut d'actionnaire minoritaire, expliquent les représentants du personnel. Selon

Isabelle Luccioni, journaliste à Corse-Matin et syndicaliste FO, le journal est un « jouet » pour Xavier Niel. « Je pense qu’il a compris qu’il ne réussirait pas à gagner et qu’il préfère casser le jouet plutôt que de le voir être récupéré par qui que ce soit d’autre. Il y a des personnels très anxieux dans toutes les filiales de l’entreprise. Cela atteint le moral, la capacité de travail. Il y a des choses nécessaires qui auraient dû être engagées dans toutes nos filiales qui pour l’instant sont en standby, dans l’attente de l’arrivée d’un actionnaire majoritaire. Et il y a des gens qui craquent, oui, des gens qui partent en burnout, des gens fatigués, épuisés, et même quand ils sont « fidèle au poste », l’anxiété prend le pas sur tout autre chose.»