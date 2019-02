Corse Matin : "un titre malade mais pas condamné"

Par Patrick Rossi, Jérôme Susini et Didier Arnoux, France Bleu RCFM

Corse Matin, le quotidien régional insulaire est dans la tourmente. Le titre est confronté à des pertes importantes. Les derniers résultats et les perspectives ont remis en cause certaines orientations. Et c'est désormais un plan de redressement qui est dans les tuyaux.