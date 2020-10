Corse : pas de relance économique sans la Banque des Territoires ?

Dans le contexte de crise que traverse le pays, mais plus particulièrement la Corse, la banque des territoires se présente comme un acteur essentiel, un partenaire indispensable pour la relance économique.

Cette émanation de la Caisse des Dépôts s'investit en Corse dans de nombreux secteurs : du tourisme au commerce en passant par l'habitat. Dans l'île, la Banque des Territoires a mobilisé, en 2019, 30 M€ pour les collectivités, 60 M€ pour l'habitat et prévoit d'injecter quelques 15 M€ en partenariat avec le privé, cette année.

Les actions sont menées aussi bien auprès des agglomérations que des petites communes explique Frédéric Noël, le directeur régional de la Banque des Territoires. “Les petites communes sont extrêmement représentées en Corse. Nous finançons par exemple la construction d’une école. Nous avons discuté récemment avec une communauté de communes pour _la mise en place d’une cuisine centrale. Et nous intervenons en amont. Par exemple, sur cette communauté de communes, nous l’accompagnons dans sa réflexion. Quelle est la destination de cette cuisine centrale? Les écoles ? Les EHPAD ? Est-ce un outil destiné à la seule communauté de communes, ou bien ambitionne-t-il d’aller au-delà? Ce sont des réflexions que nous pouvons accompagner en ingénierie. Nous pouvons co-financer des études_ aux côtés de collectivités. Nous intervenons sur tous les sujets qui préoccupent les collectivités locales. "

Que les acteurs soient publics ou privés, la Banque des Territoires s’affiche comme un partenaire indispensable. “On a prêté une trentaine de millions d'euros à des collectivités locales auxquels s’ajoutent 60 M€ pour le financement de la construction et de la réhabilitation du logement social” précise Frédéric Noël. “Nous avons environ 15 M€ de prévus, d’injection de fonds propres qui sont des investissements minoritaires. Ces 15 millions nécessitent l’apport d’au moins 15 autres millions en fonds propres par des partenaires. Et ces 30 M€ représentent, en règle générale, entre 20% et 30% du montant total d’investissements” indique-t-il en conclusion.