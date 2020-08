Corse : un plan à deux milliards et demi d'euros pour relancer l'économie

La Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de Corse propose au Gouvernement un plan de relance pour son économie. Un plan à deux milliards et demi d'euros, sur cinq ans, détaillé dans un rapport de 108 pages transmis à la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault et au ministre de l'Economie. Le document se base sur une enquête du cabinet Ernst & Young, l'un de ses responsables, Pierre-Aymeric Deweze, était notre invité ce matin sur France Bleu RCFM.

La région "la plus impactée" par la crise selon la CCI

L'urgence de relancer l'économie Corse est bien réelle, majoritairement dépendante du tourisme, un secteur mis à mal depuis le confinement. Le cabinet à l'origine de l'étude est formel : 6.000 emplois liés à cette filière sont menacés, à très court terme.

Pour réaliser cette étude, le cabinet Ernst & Young a consulté plus de 1.700 entreprises insulaires. Elles demandent à être mieux informées, mieux orientées, mieux accompagnées dans cette crise encore très présente malgré le déconfinement.

Le plan de redémarrage proposé par la CCI de Corse au Gouvernement tient en soixante-dix mesures, dont douze à réaliser au plus vite. Parmi les priorités, le soutien à la trésorerie des entreprises, le rallongement de la saison touristique, mettre en place des chèques cadeaux pour inciter à la consommation, des allègements de taxes etc. Dans un deuxième temps, le plan prévoit de mettre au point, d'ici 2025, un "modèle économique corse résilient, générateur d'emplois et d'activités" et respectueux de l'environnement.