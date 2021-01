Corse : une bien triste saison pour les stations de ski insulaires

De la neige, beaucoup de neige comme la Corse n'en avait peut-être plus vu depuis de nombreuses années. Tous les massifs de l'île se sont glissés dans ce merveilleux manteau blanc. Un spectacle pour les yeux! Seul bémol : la crise sanitaire. Elle anéantit tous les jours un peu plus les espoirs de ces professionnels de la montagne qui ont investi dans leurs commerces, dans du matériel et plus encore dans des remontées mécaniques contraintes jusque-là à l'arrêt. Le coup est rude, et rageant. A Asco, Ghisoni ou encore au Val d'Ese les conditions sont idéales. Mais personne ne peut en profiter pleinement. Le manque à gagner est important. Tout le monde espère une autorisation d'ouverture pour les vacances de février. Mais ce n'est pas gagné. L'épidémie de coronavirus ne semble pas vouloir, à ce jour, s'arrêter en si bon chemin.