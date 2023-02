Corse : Une croissance généralisée des entreprises mais la main d'œuvre se fait rare

Malgré l'impact du contexte sanitaire et géopolitique (désorganisation des chaines de production, forte hausse des matières premières...), la Corse enregistre une croissance généralisée de l’activité dans tous les secteurs économiques, ce qui lui a permis de recouvrer son niveau observé avant crise 2019. C'est le secteur des services marchands qui réalise la plus belle croissance : +8,2% de chiffre d'affaires en 2022 par rapport à 2021. En tête : l'hôtellerie-restauration suivie de près par le transport.

Jean-Luc Chaussivert, le directeur régional de la Banque de France, a exposé le bilan 2022 et les perspectives 2023 des entreprises en région Corse © Radio France - Clémence Gourdon-Negrini

Le secteur de l'industrie, lui, est celui qui a la plus belle augmentation de recrutements : +4,2% ; essentiellement dans les filières de la métallurgie, du bois et de la fabrication de matériels de transports.

D’autre part, c'est dans le secteur du BTP que la situation est la plus compliquée... Et ce, malgré une croissance tant sur le chiffre d'affaires que sur les effectifs. La construction fait face à une baisse de la demande -du public comme du privé- et en 2022, dans la poursuite de travaux entamés fin 2021, ce sont les travaux publics de réfection des routes ou des réseaux d'eaux ainsi que les travaux de rénovation liés à la sobriété énergétique, qui permettent au BTP de rester dans le vert, avec néanmoins la crainte, pour 2023, d'une baisse d'1,4% du chiffre d'affaires dans ce secteur de la construction.

"L'accès à la main d'œuvre sera encore plus difficile en 2023"

Autre point mis en exergue, par la dernière enquête de la Banque de France en Corse, les chefs d'entreprises se retrouvent face à un cruel manque de main d'œuvre. « Certaines entreprises ont pu être gênées dans leur développement et notamment dans les services marchands par manque de main d'œuvre » explique Jean-Luc Chaussivert, le directeur régional de la Banque de France. « C'est une situation qui risque de se rencontrer de nouveau en 2023 puisque le taux de chômage en Corse est l'un des plus faibles et que l'accès à la main d'œuvre sera encore plus difficile en 2023 qu'en 2022 ».

Et d’ajouter : « Dans le secteur du tourisme, on a observé et plusieurs chaînes d'entreprise nous l'ont dit, qu'ils anticipaient des recrutements pour essayer de trouver la main-d'œuvre précieuse qui leur manque un peu plus en amont par rapport à la saison. D'autres chefs d'entreprise essayent de faire preuve d'attractivité par rapport à un logement ou de trouver des solutions aussi par rapport aux déplacements ou en facilitant -quand c'est possible- le télétravail ».

