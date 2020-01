Toutes les liaisons entre Marseille et la Corse sont annulées à partir de ce weekend et ce jusqu'à lundi.

Corsica Linea : toutes les liaisons entre la Corse et Marseille annulées jusqu'à lundi

Marseille, France

Les bateaux de la compagnie Corsica Linea toujours bloqués ce weekend au port de Marseille. Trois de ses navires sont bloqués depuis le 10 janvier par la grève des marins de La Méridionale, concernant notamment un accord de desserte avec la Corse.

Toutes les traversées entre Marseille et la Corse sont annulées jusqu'à lundi inclus indique la compagnie sur son site internet. Corsica Linea renvoie les passagers qui souhaitent tout de même effectuer la traversée vers le port de Nice. Des navettes sont mises à disposition "pour les piétons" pour rejoindre la capitale du département des Alpes-Maritimes.

Quatre traversées vers l'Algérie également annulées

Quatre traversées entre Marseille et l'Algérie sont également annulées à partir de dimanche et jusqu'à mercredi inclus. Dans ce cas là, Corsica Linea invite les passagers à contacter la compagnie.

Cette semaine déjà trois bateaux de la compagnie ont été bloquées plusieurs jours au port de Marseille, en raison de la grève des dockers contre la réforme des retraites. Et depuis le 10 janvier, plus de six milles passagers ont été impactés par ces perturbations d'après Corsica Linea.

