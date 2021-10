Côte d'Azur Habitat dit avoir désormais 72 dossiers d'expulsions en cours de ses logements sociaux

Il y a quelques jours, les médias révélaient qu'une procédure d'expulsion d'un logement social d'une famille niçoise était en cours. Cette procédure était le résultat de dégradations commises par l'un des membre du foyer. En ce début du mois d'octobre, Côte d'Azur Habitat, le bailleur social, dévoile que c'est désormais 72 dossiers qui sont traités. Un tiers des dossiers sont le fruit d'une collaboration conventionnée entre le parquet de Nice et le dit bailleur social. "Il ne s'agit pas de délation, explique le procureur de la république de Nice, Xavier Bonhomme. Tout ça est encadré par la loi et respecte un protocole bien précis. Sur 50 signalements, j'ai, par exemple, refusé la moitié des demandes faites par Côte d'Azur Habitat, au motif qu'elles dépassaient le cadre de la convention signée devant le préfet".

Est-il normal que le foyer entier soit expulsé pour des faits commis par un seul individu ?

Il n'empêche que le principe passe mal auprès des associations de défense des droits. Regroupées en collectifs, ces associations ont décidé de saisir la justice. La CNIL tout d'abord pour dénoncer le fait que le parquet transmet des données personnelles à un bailleur social. Puis le défenseur des droits est aussi saisi sur la partie plus idéologique: est-il normal que le foyer entier soit expulsé pour des faits commis par un seul individu ? La question faits débats et sera au cœur des différentes réflexions menées par l'ensemble des acteurs de ce dossier social. Côte d'Azur Habitat rappelle par la voie de son président qu'une expulsion est prononcée par la justice et qu'elle arrive après plusieurs paliers; lettres de rappels et conseil des droits et des devoirs. Enfin, Anthony Borré, précise aussi que des aides à la parentalité sont dans un premier temps proposé pour résoudre le problème dans la conciliation et que c'est en cas d'échec de toutes ces solutions que la demande d'expulsion est lancée.