Côte d'Azur : les prix de l'immobilier en hausse de plus de 10% sur le dernier semestre

Nouvelle flambée sur les prix de l'immobilier sur la Côte d'Azur. La demande a repris très fort depuis quelques mois, sauf que l'offre, elle, reste trop faible. Résultat, se loger coûte de plus en plus cher dans les Alpes-Maritimes.

D'après l'observatoire immobilier d'habitat Côte d'Azur, les prix des biens existants ont pris 10% d'augmentation sur le premier semestre 2022 par rapport à l'an dernier dans les Alpes Maritimes. Pour les logements neufs, c'est même 11%. Pour de l'existant, comptez aujourd'hui 4710 euros en moyenne au mètre carré. Du jamais vu dans le département, et une tendance qui devrait se poursuivre d'après les professionnels du secteur.

Les prix du neuf en hausse aussi en raison de l'inflation des matières premières

Le secteur du neuf, lui, souffre également d'une augmentation très forte de certaines matières premières. Les tuiles par exemple coûte 20% plus cher qu'il y a un an, l'aluminium a pris 120% d'augmentation en quelques mois. Ajoutez à cela une demande bien plus forte que l'offre, et vous obtenez des prix qui deviennent aujourd'hui difficilement accessibles pour beaucoup d'azuréens aux salaires modérés.