Côte d'Opale - le projet de serre géante Tropicalia est il menacé ?

Recours contre le permis de construire, début du chantier reporté pour cause de Coronavirus et menace de l'installation d'une ZAD sur le site. Le projet Tropicalia, la serre géante de la côte d'Opale doit faire face à plusieurs obstacles. Le promoteur n'est pas inquiet.

Tropicalia la serre géante installée entre les communes de rang-du-Fliers et de Verton avait prévu d'ouvrir ses portes en 2022. Une ouverture qui sera retardée, le projet doit faire face à plusieurs obstacles. Le chantier de 50 millions d'euros devait débuter en avril dernier mais a du être repoussé pour cause de Coronavirus, en plus de la crise sanitaire s'ajoute un recours au tribunal administratif de Lille a été dépose par le Groupement de défense de l’environnement de l’arrondissement de Montreuil (Gdeam). Et dernier événement en date : un collectif menace d'installer une ZAD ( une zone de défense ) sur le site de la future serre géante.

ça ne remet pas en cause le projet, ça le recule dans le temps

Tropicalia se veut un projet écologique, avec une autonomie énergétique. L’intégralité de la chaleur produite par l’effet de serre sera recyclée et stockée. L’énergie excédentaire devrait être exportée vers le Centre Hospitalier de l'arrondissement de Montreuil et la clinique du Littoral.

Du coté des opposants on parle de "non-sens écologique" et d'un projet construits de terres agricoles qui disparaissent peu à peu de la région.

La plus grande serre du monde compte employer 50 personnes et a l’ambition d’attirer près de 500 000 visiteurs par an. Tropicalia a reçu le label Rev 3 de la région qui met en avant les projets les plus avancés en matière de transition énergétique et de technologies numériques.